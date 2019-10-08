الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسبحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي اليوم مع السفير الصيني لدى بلاده كانغ يونغ، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.واستعرض وزير الخارجية اليمني تطورات الأوضاع على الساحة المحلية وجهود عملية السلام في بلاده، معرباً عن تقدير بلاده للدعم الكامل والثابت من قبل الصين للحكومة والشعب اليمني.من جهته، جدد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية اليمنية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي اليمنية.// انتهى //19:43ت م0253