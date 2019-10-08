السيح 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس‏يقيم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج غداً ورشة عمل عن دور المنشآت البيطرية الخاصة في مكافحة الأمراض الوبائية، بمشاركة نخبة من المتخصصين ، وذلك في مقر المكتب بمدينة السيح.‏وتأتي ورشة العمل ضمن سلسلة ورش العمل الإرشادية والتوعوية التي نظمها المكتب مؤخراً ، وتستهدف عموم المزارعين والمشروعات الزراعية والحيوانية المتخصصة وتقديممختلف الخدمات الإرشادية لهم وتوعيتهم بالأساليب الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية على أسس علمية حديثة في سبيل إنتاج غذاء صحي وآمن .// انتهى //20:32ت م0265