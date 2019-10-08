الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام ممثلاً بوحدة التدريب والتطوير اليوم محاضرة تثقيفية بعنوان "صحتي ودوائي"، ألقاها الصيدلاني بمجمع الدمام الطبي محمد آل سليس وذلك على مسرح المركز.وتحدث آل سليس خلال المحاضرة عن التداخلات الدوائية الغذائية والدواء وطرق استخدامه، وكذلك الاستخدام الأمثل للدواء وأدوية الربو .من جانبها تحدثت الممرضة بمركز التأهيل أبرار القيصوم عن "البدائل الغذائية الصحية".وصاحب الفعالية أركان متنوعة بمشاركة من مجمع الدمام الطبي متمثلة بركن صحة الفم والأسنان وركن عن الربو وعلاجاته وأركان من شعبة القسم الطبي مثل ركن السجلات الطبية وركن الصيدلة وركن البدائل الصحية .واختتمت الفعالية بتكريم مديرة مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام عائشة بنت علي المزيد للمحاضرين والمشاركين في تفعيل وإنجاح الفعالية من منسوبي مجمع الدمام الطبي وكذلك منسوبات القسم الطبي بالمركز.// انتهى //20:36ت م0267