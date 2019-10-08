بيروت 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه السيادة اللبنانية عن طريق البحر متجاوزًا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701.وأفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم بأنّ زورقين حربيين تابعين للبحرية الإسرائيلية انتهكا على مراحل سيادة المياه الإقليمية اللبنانية، مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة تراوحت بين 240 و300 مترًا، وعلى الأثر شرعت القيادة اللبنانية بمتابعة هذا الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".// انتهى //20:44ت م0268