الدمام 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسوقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بإدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع اليوم عقود عمل لعدد من مستفيدي فروع الوزارة تجاوز عددهم 40 مستفيداً ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي لتوطين الوظائف وذلك بالشراكة والتعاون مع شركة الاتصالات المتكاملة وذلك بمقر الفرع بالدمام.وتهدف المبادرة إلى دعم ومساندة مستفيدي الوزارة من الأيتام وذوي الظروف الخاصة وبعض الأسر الضمانية وغيرهم من الحالات التي ترعاها الوزارة وتمكين مستفيدي الدور الإيوائية، كما تسعى هذه المبادرة إلى رفع معدل التوطين وتحفيز القطاع بالكوادر البشرية تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأعرب مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل بهذه المناسبة عن شكره للجهود المبذولة من ‏إدارة المسؤولية الاجتماعية وشركة الاتصالات المتكاملة وشركات القطاع الخاص المشاركة في دعم ومساندة أبناء وبنات المنطقة بالتدريب والتوظيف والإعلامين المشاركين بنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع.وبين أن المبادرة تأتي بهدف تحفيز توطين القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص ولتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات.// انتهى //20:49ت م0269