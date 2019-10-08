عرعر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الأمن الصناعي بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" اليوم أولى حملاتها التوعوية التي تستهدف منطقة الحدود الشمالية في كل من وعد الشمال وقرية حزم الجلاميد ومدينة عرعر ومحافظة طريف بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك في الطريق الدولي بمحافظة طريف، وتستمر ثلاثة أيام.ووزع رجال الأمن الصناعي خلال الحملة بروشورات توعوية في نقاط التفتيش الأمنية التي تبين عواقب العبور الخاطئ, بالإضافة إلى المخالفات المرورية المترتبة على متجاوزي السياج الحديدي.وأوضحت إدارة الأمن الصناعي أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الإدارة على الأرواح والممتلكات مثنمين التعاون مع رجال الأمن الصناعي والجهات الأمنية من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، والابتعاد بمسافة كافية عن السياج الحديدي باستخدام الجسور والمعابر أثناء عبورهم من جهة لأخرى عبر السكة.// انتهى //20:50ت م0270