سكاكا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأكد فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أن الوحدة الوطنية هي الدرع الواقي ضد كل من يحاول النيل من وحدة البلاد وأمنها واستقرارها .واستعرض خلال المحاضرة التي ألقاها مساء أمس، تحت عنوان " أمة وسطًا " على المسرح الجامعي بمدينة سكاكا مفهوم اللحمة الوطنية .وقال الشيخ المغامسي :" إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، وعدم الخروج على جماعة المسلمين، مؤكداً أهمية العلم وأثره في صد كل من يحاول النيل من وحدة البلاد وأمنها واستقرارها، وأنه سدا منيعا لحمايتها ".// انتهى //20:52ت م0271