ضمد 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسنظم مكتب التعليم بمحافظة ضمد اليوم برنامجاً تدريبياً بعنوان "التقويم من أجل التعلم"، وذلك بمركز التطوير المهني بالمكتب.وهدف البرنامج الذي قدمه كل من رئيس التربية الإسلامية بالمكتب خالد الزكري والمشرف التربوي خليل شافعي إلى رفع كفاءة معلمي التربية الإسلامية بالمدارس، وتحسين وتطوير ممارسات تطبيق التقويم داخل الصف، مع إدراك بعض المفاهيم والمصطلحات في مجال التقويم، وأساليبه ومستوياته وأنواعه ومراحله وكيفية تطبيقه على المهارات الواردة في المقررات الدراسية، والتحولات فيه ومتطلبات نجاحه، إضافة إلى المقارنة بين التقويم المستمر والتقويم التقليدي، ومعالجة الممارسات الخاطئة في تطبيق التقويم البنائي المستمر .// انتهى//21:02ت م0275