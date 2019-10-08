سياسي / المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.
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21:18ت م
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