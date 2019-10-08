عام / محافظ بارق يرأس اجتماع المجلس المحلي
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
محايل 09 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
رأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم اجتماع المجلس المحلي في دورته العادية الرابعة ، بحضور وكيل المحافظ إبراهيم عامر منشط وأعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها: إنشاء كلية تقنية زراعية في محافظة بارق، تعني بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية وتخدم خمس محافظات في تهامة .
وفي ختام الاجتماع شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المراكز والمحافظة ، مبيناً أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها.
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21:36ت م
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