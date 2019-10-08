محايل 09 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرأس محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم اجتماع المجلس المحلي في دورته العادية الرابعة ، بحضور وكيل المحافظ إبراهيم عامر منشط وأعضاء المجلس وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها: إنشاء كلية تقنية زراعية في محافظة بارق، تعني بالثروة النباتية والحيوانية والسمكية وتخدم خمس محافظات في تهامة .وفي ختام الاجتماع شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المراكز والمحافظة ، مبيناً أن الاجتماع جاء بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها.//انتهى //21:36ت م0280