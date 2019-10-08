الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسشهد مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس توقيع اتفاقية بين إحدى الشركات السعودية المتخصصة في التمور مع شركة الكورية لتصدير التمور إلى كوريا الجنوبية لمدة تصل إلى خمس سنوات .وتأتي الاتفاقية التي تعد الأولى في المملكة لتصدير التمور إلى كوريا الجنوبية في إطار أهداف الرؤية السعودية الكورية 2030، وتأكيداً لمذكرة التعاون والشراكة الإستراتيجية التي وقعتها المملكة وكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر عام 2017 ، سعياً إلى تحقيق أهداف ومصالح مشتركة بين البلدين .حضر توقيع الاتفاقية كل من رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة و الرئيس التنفيذي لمركز النخيل والتمور الدكتور محمد النويران، والقنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة سانغ كيون لي .// انتهى //22:09ت م0283