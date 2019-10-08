رام الله 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسطردت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية الموجودين داخل المسجد الإبراهيمي تمهيداً لاستباحته، وإتاحته أمام المستوطنين للعبث به تحت حجج واهية.وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حسام أبو الرب في تصريح صحفي اليوم: "إن الاحتلال طالب موظفي الوزارة بالخروج من المسجد وإخلائه بشكل كامل من أجل السيطرة عليه، رغم أحقية المسلمين فيه دينيا وتاريخيا وحضاريا، إلا أن موظفيها رفضوا الانصياع للقرار، ما دفع الاحتلال لإخراجهم بالقوة".وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل على إخراج السجاد الذي يغطي أرضية المسجد، لاستباحته من المستوطنين، لتنظيم الشعائر والطقوس التلمودية في تدنيس واضح وصريح لمكان يحمل قداسة كبيرة لدى المسلمين من أبناء فلسطين والعالم الإسلامي.وطالب أبو الرب المجتمع الدولي بإيقاف هذا الجنون الذي يحكم سلوك حكومة الاحتلال في التعامل مع المقدسات الإسلامية والمسيحية.//انتهى //22:13ت م0284