واشنطن 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر إثر عملية أمريكية خاصة.وأوضح "البنتاغون" أن غارة أمريكية تمت ليل 22 -23 سبتمبر الماضي على موقع لطالبان في ولاية هلمند الأفغانية أدت إلى مقتل القيادي، وقامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.// انتهى //22:20ت م0286