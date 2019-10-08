سياسي / مقتل قيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي بعملية أمريكية في أفغانستان
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
واشنطن 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم مقتل القيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة الهندية عاصم عمر إثر عملية أمريكية خاصة.
وأوضح "البنتاغون" أن غارة أمريكية تمت ليل 22 -23 سبتمبر الماضي على موقع لطالبان في ولاية هلمند الأفغانية أدت إلى مقتل القيادي، وقامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي.
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