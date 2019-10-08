نجامينا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسمنح البنك الدولي قرضًا بنحو 50 مليون دولار لحكومة تشاد للاستفادة منه في تنفيذ مشاريع تنموية لإتاحة فرص العمل للشباب.وقع اتفاقية القرض وزير الاقتصاد والتخطيط التشادي عيسى دوبرانيا مع ممثل البنك الدولي في العاصمة التشادية فرانسوا نانكوبوغو .وتعمل الحكومة التشادية على توفير نحو 30 ألف فرصة عمل للشباب في المدن والأرياف وتمكينهم من تلقي تدريب مهني مناسب .// انتهى //22:21ت م0287