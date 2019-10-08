ثقافي / المكتب التعاوني بأبي عريش ينظم محاضرتين نسائيتين غدًا
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
أبوعريش 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
ينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بمحافظة أبي عريش غدًا محاضرتين دعويتين نسائيتين ، الأولى بعنوان "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" تلقيها تهاني مني في مسجد العلوي، والثانية بعنوان " فقه الابتلاء" تلقيها ليلى زنقوطي في جامع النور بالمحافظة.
وتأتي المحاضرتان ضمن البرامج الدعوية النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
//انتهى//
22:30ت م
0289