أبوعريش 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسينظم مكتب الدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بمحافظة أبي عريش غدًا محاضرتين دعويتين نسائيتين ، الأولى بعنوان "نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ" تلقيها تهاني مني في مسجد العلوي، والثانية بعنوان " فقه الابتلاء" تلقيها ليلى زنقوطي في جامع النور بالمحافظة.وتأتي المحاضرتان ضمن البرامج الدعوية النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.//انتهى//22:30ت م0289