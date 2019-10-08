عام / افتتاح ملتقى " سعادة المعلم " في محافظة وادي الدواسر
الثلاثاء 1441/2/9 هـ الموافق 2019/10/08 م واس
وادي الدواسر 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
افتتح مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد العُمري اليوم ملتقى " سعادة المعلم " ضمن فعاليات الإدارة في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم ، وبمشاركة أكثر من 400 معلم ومعلمة .
وتضمن الملتقى تقديم العديد من الأوراق العلمية عن التنمية المهنية، وعقد ورش عمل للمعلمين والمعلمات ، ومعرضاً عن تطور التعليم من مرحلة الكتاتيب حتى بوابة المستقبل .
وألقى مُدير التعليم كلمة في حفل الافتتاح أوضح فيها أن الملتقى يشتمل على عدة محاور من أهمها التنمية المهنية للمعلمين والمعلمات من خلال اللقاءات والاجتماعات والدورات والبرامج ، ومشاريع وأفكار تسهم في تطوير وتنمية المعلم مهنياً ، بالإضافة إلى استحداث أفكار خلاقة تؤدي إلى تكريم المعلم وإنجازاته من خلال سرد إنجازات المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم في المناسبات و تقديرهم في المجتمع وتبجيلهم واحترام ما يقدمونه من عمل.
وأشار العُمري إلى أن مشروع " سعادة المعلم " سيهتم بتقديم العديد من الخدمات للمعلمين والمعلمات من مختلف القطاعات الرسمية والأهلية ، وعقد مذكرات تفاهم هدفها خدمتهم .
وتضمن حفل افتتاح الملتقى عرض تجربة أحد قدامى المعلمين بالمحافظة وأحد المعلمين الجدد، و تقديم ورقة عمل عن دور كلية التربية في النمو المهني للمعلمين قدمها عميد كلية التربية بالمحافظة الدكتور ماجد الشريدة ، وكرم مُدير التعليم في ختام حفل الافتتاح المشاركين والجهات الراعية والداعمة .
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23:00ت م
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