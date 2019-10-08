الرباط 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستشارك الملحقية الثقافية بالمغرب ابتداء من اليوم وحتى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري في فعاليات المعرض العاشر للكتاب بمدينة سيدي سليمان المغربية، وذلك بدعوة من وزارة الثقافة والاتصال المغربية.وزار وفد من السلطات المحلية برئاسة محافظ المدينة رواق الملحقية الثقافية، حيث قدم له المشرف الثقافي على الملحقية الأستاذ مساعد عبدالمنعم التميمي شروحات عن محتويات الجناح الذي يضم أكثر من 160 عنوانًا من أحدث إصدارات الجامعات السعودية في مختلف المجالات التربوية والعلمية والثقافية والقانونية.وتعد مشاركة الملحقية في هذا المعرض امتدادًا لإسهاماتها في المعارض التي تقيمها وزارة الثقافة والاتصال في المدن المغربية لإيصال الإنتاج الفكري والثقافي والعلمي السعودي للقارئ المغربي.وشهد الجناح في أول يوم من انطلاق المعرض الجهوي للكتاب إقبالًا كثيفًا من الزوار الذين قدموا للتعرف على الإنتاج الفكري والأدبي والأكاديمي السعودي.// انتهى //23:51ت م0295