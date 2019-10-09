بريدة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسشهد معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود ، اليوم بمقر الجامعة ببريدة توقيع اتفاقية تعاون بين مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة والشركة المشغلة لبرنامج بادر في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (شركة حاضنات ومسرعات الأعمال- بياك)، بهدف إعداد محفظة للملكية الفكرية تشمل سياسات الملكية الفكرية واللائحة التنظيمية والدليل الإجرائي لمركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة.وأكد معالي الدكتور الداود أن الجامعة قد بدأت منذ وقت مبكر بإنشاء لجنة لمتابعة أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية، وتم فرض بعض العقوبات ، متمنياً التوفيق للعاملين على تنفيذ الاتفاقية بما يحقق مصلحة الطرفين.من جانبه أوضح المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية بالجامعة الدكتور عبدالله المحيميد أن الاتفاقية تهدف إلى بناء الأنظمة والسياسات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وتأهيل فريق العمل بالجامعة وتعزيز الوعي بأهمية الملكية الفكرية، إضافة إلى دعم وتوليد واستغلال الملكية الفكرية لكافة قطاعات وأقسام الجامعة، واللائحة التنظيمية للمركز، والدليل الإجرائي، وكذلك عمل قاعدة بيانات للمستثمرين، والاستفادة من الخبرات والمرافق المتاحة لدى الطرفين على أن يتم التنسيق بينهما مسبقاً .// انتهى //00:07ت م0296