عام / مدير تعليم البكيرية يرعى الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
البكيرية 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واس
رعى مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار ” المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التدريس ” بمدرسة ثانوية عدي بن حاتم بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية .
وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى قائد المدرسة أيمن بن عبدالله النجران كلمة هنأ فيها جميع المعلمين بيومهم العالمي .
كما هنأ مدير التعليم جميع المعلمين بهذه المناسبة ، لافتاً النظر إلى أن المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وأن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم، مقدمًا شكره لجميع المعلمين والمعلمات .// انتهى //
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