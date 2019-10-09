البكيرية 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسرعى مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح اليوم الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم تحت شعار ” المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التدريس ” بمدرسة ثانوية عدي بن حاتم بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القران الكريم ثم ألقى قائد المدرسة أيمن بن عبدالله النجران كلمة هنأ فيها جميع المعلمين بيومهم العالمي .كما هنأ مدير التعليم جميع المعلمين بهذه المناسبة ، لافتاً النظر إلى أن المعلمين ركيزة أساسية في العملية التعليمية، وأن هذا الاحتفاء يؤكد المكانة التي يحظى بها المعلم، مقدمًا شكره لجميع المعلمين والمعلمات .// انتهى //00:08ت م0297