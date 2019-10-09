الرياض 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أقامت سفارة جمهورية أفغانستان بالرياض مساء أمس حفل مراسم تكريم صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، بتقليد سموه وسام (غازي ميربچه خان) الذي يعد أعلى الأوسمة في جمهورية أفغانستان، نظير جهوده وتقديم الدعم السياسي والاجتماعي والثقافي لأفغانستان ، وذلك في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية بالرياض .وقلد معالي وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد همايون قيوم خلال الحفل المعد بهذه المناسبة سمو الأمير تركي الفيصل، وسام (غازي ميربچه خان) نيابة عن فخامة الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، الذي أعرب ( في رسالة فيديو مسجلة) عن امتنانه وتقديره لسموه.من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لفخامة رئيس جمهورية أفغانستان، على تشريفه بمنحه هذا الوسام، ودعا الله أن يأخذ بيد فخامته وكافة الشعب الأفغاني إلى سلام دائم وازدهار قائم.وقال سموه في كلمته: "رحلتي مع أفغانستان بدأت قبل 40 عاماً، فقد شرفني (الملك خالد والملك فهد والملك عبدالله) - رحمهم الله – بمتابعة أوضاع أفغانستان، وتشرفت في رحلتي هذه بمرافقة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي ترأس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الأفغاني عندما كان أميراً للرياض، فهو من داوى جراحهم وواسى مكلومهم وآوى مشردهم واحتضن أيتامهم وأراملهم"، واصفاً الشعب الأفغاني بالنبيل والكريم والشهم.من جهته قال معالي وزير المالية الأفغاني الدكتور محمد همايون قيومي في كلمته: "لقد كلفني فخامة الرئيس الأفغاني بتقليد سمو الأمير تركي الفيصل بوسام (غازي ميربچه خان)، الذي يمنح للقادة والسياسيين الذين خدموا أفغانستان وشعبها".فيما ثمن السفير الأفغاني لدى المملكة سيد جلال كريم، جهود سمو الأمير تركي الفيصل في أفغانستان في المجالات كافة، واصفاً الأمير تركي الفيصل بأنه رجل سياسة وفكر وثقافة من الطراز الرفيع.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وبعض الشخصيات الأكاديمية من المملكة وأفغانستان.// انتهى//00:34ت م0299