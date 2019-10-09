نيويورك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسعُقد اليوم الحوار السياسي الأول بين الشؤون السياسية والمفاوضات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودائرة الشؤون السياسية وبناء السلام في الأمم المتحدة، وذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك .ومثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، في الحوار ، الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق كما شارك وفد من الأمانة العامة ومكتبها في نيويورك ، ومثّل الأمم المتحدة ، الأمين العام المساعد لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي في دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام خالد محمد خياري.وأشار الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي إلى أن عقد هذا الحوار الأول يأتي انطلاقا من دور المجلس كشريك للأمم المتحدة في تعزيز السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في ديسمبر 2018.وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الحوار على خطة العمل المشترك للفترة (2019 - 2024م) بهدف تنفيذ مذكرة التفاهم المشار إليها، وتشمل الخطة عقد مشاورات سياسية دورية، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، أضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية .// انتهى //00:58ت م0301