جنيف 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واساستعرض وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر خلال لقائه اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عدد من كبار مستشاري ومشرعي الكونجرس الأمريكي الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م، وما تسببت به من تدهور كارثي للوضع الإنساني.وتطرق الوزير عسكر خلال لقائه النواب تيد ليو عن ولاية كاليفورنيا وكريس سميث عن ولاية نيو جيرسي وكولين الريد عن ولاية تكساس وبراين ماست عن ولاية فلوريدا واندريو كالريس عن ولاية فرجينيا وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميريلاند بن كاردن إلى انتهاكات مليشيا الحوثي الجسيمة ضد أبناء الشعب اليمني، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.وأشار المسؤول اليمني إلى أن ما تقوم به المليشيا الحوثية من انتهاكات طال النساء والأطفال وخطف واعتقال وقتل المعارضين لها ، وزراعتها لأكثر من مليون لغم بشكل عبثي وعشوائي في جميع مناطق اليمن والتي تسببت في تشويه وقتل كثير من الأبرياء، مبيناً أن المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مارست عملية تدمير ممنهج لقطاع التعليم وعملت على تجنيد الأطفال، مستغلةً الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي فرضتها في مناطق سيطرتها.وأكد أن ما تقوم به الميليشيا الانقلابية من عمليات تجنيد للأطفال والنساء يتسبب في تفكيك وإحداث شرخ عميق في النسيج المجتمعي اليمني وتعميق الانقسامات، ويهدد بنشوء جيل ثقافته الموت والقتل والانتقام، داعيًا الكونجرس الأمريكي إلى إدانة جرائم مليشيا الحوثي، و تبني صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونجرس الأمريكي، النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، حيث يدينان انتهاكات مليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن وعلاقتهم مع إيران.بدورهم عبر مستشارو أعضاء الكونجرس الأمريكي عن دعمهم الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن وإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية.// انتهى //01:27ت م0302