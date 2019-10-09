لشبونة 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسكلّف الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا رسميًا اليوم رئيس الوزراء أنطونيو كوستا بتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من فوز الحزب الاشتراكي، حسبما ذكر بيان المكتب الرئاسي في البرتغال.ورشح الرئيس مارسيلو رسميا كوستا لولاية ثانية في منصبه رئيسًا للوزراء.وكان دي سوزا قد بدأ في وقت سابق اليوم إجراء مشاورات إلزامية مع رؤساء الأحزاب السياسية في البلاد بقصر بيليم في لشبونة، في محاولة للتأكد من أن كوستا لديه الدعم الكافي في البرلمان لتشكيل حكومة مستقرة.// انتهى //01:53ت م0304