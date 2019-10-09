أبوجا 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسانعقد بالعاصمة النيجيرية أبوجا مؤتمر "الأمن البحري العالمي"، بمشاركة مسؤولين نيجيريين وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة، ودبلوماسيين.وبحث المؤتمر، الذي يهدف لإيجاد حل لغياب الأمن المستمر منذ سنوات طويلة في خليج غينيا، سبل مكافحة القرصنة ومعالجة حالة غياب الأمن في خليج غينيا.يذكر أن خليج غينيا يعد من أكثر المناطق البحرية خطورة بالنسبة للملاحة العالمية، وأن 80 ٪ من التجارة العالمية تجري عبر النقل البحري.// انتهى //02:12ت م0305