نيامي 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقتل عنصران في صفوف الجيش والأمن النجيري وأصيب نحو خمسة آخرون خلال اشتباكات مع عناصر إرهابية مهاجمة في منطقة دوسو، وفق بيان للداخلية النيجرية أوردته وكالة الأنباء الرسمية.ولم يحدد البيان عدد الإصابات في صفوف الإرهابيين الذين وصفهم بأنهم يملكون سلاحًا ثقيلاً.وتوعد وزير الداخلية النيجيري محمد بازوم، وفق نفس البيان، بملاحقة فلول الإرهاب والقضاء عليهم.// انتهى //04:11ت م0311