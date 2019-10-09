نيويورك 09 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واسقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف إنه على الرغم من المآسي المتكررة، تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ اتفاقية السلام في مالي.و أبرز النظيف أمام مجلس الأمن الدولي التقدم المحرز في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وقضايا الدفاع والأمن، وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وهنأ رئيس البعثة الأممية الطبقة السياسية في مالي والمجتمع المدني على هذه الخطوة المهمة، مناشدًا مختلف الأطياف المشاركة في النقاش من أجل ضمان مشاركة شاملة.كما أكد محمد صالح النظيف أن تعيين أمين دائم لمجلس الأمن القومي خطوة مهمة إلى الأمام وسوف يسهل ذلك تبني سياسة الدفاع والأمن الوطنية الضرورية للتطبيق المتسق لإصلاح قطاع الأمن في مالي.// انتهى //04:20ت م0312