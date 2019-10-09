الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:المملكة تؤكد جاهزيتها للوفاء باحتياجات العالم النفطية.القيادة تهنئ رئيس أوغندا بذكرى الاستقلال.المملكة تدين تفجيراً استهدف حافلة لقوات الأمن في جلال أباد.الفيصل يؤكد على دور "كبار العلماء" في إبراز نهج المملكة.أمير الرياض يشرّف حفل سفارة الأورغواي.فيصل بن بندر يناقش معالجة تشوهات مدينة الرياض.بحضور أمير الرياض.. الحكومة الافغانية تكرم تركي الفيصل بوسام الغازي.أمير نجران يحث البلديات لمضاعفة الدور الرقابي.مساعد وزير الداخلية يزور معرض جيتكس للتقنية 2019.الجبير يستقبل وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط MEPC.أمير القصيم يؤكد على مضاعفة جهود لجان إصلاح البين.المغامسي: الوحدة الوطنية درع السعوديين.المملكة.. داعمة السلم والسلام.عسكر: الحوثيون خرقوا كل المواثيق والمعاهدات الدولية.تركيا تتأهب لـ«العملية السورية» رغم تهديدات ترمب.مسؤولة كردية سندفن الحلم العثماني الجديد في أرض سورية.التحقيق مستمر في هجوم ليمبورج.// يتبع//06:27ت م0003