وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( سياسة مسؤولة ): الأدوار السياسية والاقتصادية التي تقوم بها المملكة على المستوى الدولي لا غنى عنها ولا توجد دولة مؤهلة أكثر منها للقيام بها، فالحكمة والموقف الرزين والسياسة المتوازنة جعلتْ من بلادنا دولة قرار دولي وصوتاً يصل صداه إلى كل العالم بتأثير إيجابي يتعدى حدوده لينشر ثقافة لم يعهدها العالم في تغليب الصالح العام على الخاص، فهي دون شك مصدر النفط الموثوق والآمن والأكثر استقلالاً، وهي من هذا المنطلق سارعت في إصلاح ما حاول الهجوم الإرهابي أن يحدثه في منشأتي النفط ببقيق وخريص في وقت وجيز أبهر الأسواق العالمية التي عادت إلى حالة الاطمئنان، بعد أن كادت أسعار النفط تصل إلى مستويات غير مسبوقة إثر الحادث الإرهابي الجبان، فالمملكة ومن خلال سياساتها المسؤولة تسعى على الدوام "لتحقيق الاستقرار الدائم لأسواق النفط والنفع للمنتجين والمستهلكين والصناعة النفطية، وجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار للنظام المالي، لتمكين الاقتصاد العالمي من النمو والازدهار".وبينت : المملكة تستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقها كأكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وتقوم بها خير قيام، ما يجعل أسعار النفط متوازنة لكل من المنتج والمستهلك وهو أمر استراتيجي في سياسات المملكة الاقتصادية ينعكس إيجاباً على الأسواق العالمية وعلى الاقتصاد العالمي ككل، كون النفط ما زال العامل الأول في تحريك الاقتصاد العالمي، حيث يزداد معدّل استهلاك النفط مع التقدّم البشري والاعتماد عليه مصدراً أساسياً للطاقة؛ ولا توجد بدائل حتى المستقبل القريب تحل محل النفط كمصدر للطاقة مختلفة الاستخدامات.وختمت : دور المملكة في استقرار أسعار النفط وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي أكثر من مهم وأكثر من حيوي، وتلبيتها لاحتياجات السوق بأسعار متوازنة يحقق سياستها الهادفة إلى نمو اقتصادي عالمي مزدهر.// يتبع //06:27ت م0004