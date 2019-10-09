وقالت صحيفة "البلاد " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قيم مملكة الإنسانية ): الإنسانية كمصطلح ومفهوم ، حاضرة في مواضع عديدة بالقانون الدولي وتشريعات الدول ، لكن على أرض الواقع تتسع تفاصيل الإنسانية وتحتاج معها إلى مبادرات ومواقف كبيرة ، ينشغل عنها العالم أو لاتدخل في مهام منظماته الأممية التي تعجز عنها أحيانا في حالات عديدة خاصة ماتخلفه الكوارث الطبيعية والصراعات من نقص في حاجات الإيواء والغذاء والدواء.وأكدت : المملكة العربية السعودية تمثل ريادة انسانية استثنائية ، حيث لها منطلقاتها الناصعة لمعاني ومفهوم العمل الإنساني ، والحرص على ترجمة قيمها النبيلة تجاه الأزمات الجماعية في الكثير من دول العالم التي تتعرض لأزمات اقتصادية ، وتعاني شعوبها من فقر شديد في متطلبات أساسية للحياة تجعلها عرضة للجوع والمرض ، وهنا تتجلى الرسالة الإنسانية للمملكة بقيادتها الرشيدة ، في ماهو أبعد وأشمل من الغوث والمساعدة ، إلى برامج للتنمية في العديد من الدول بما يساعد قدراتها الذاتية على تخفيف أزماتها ومعاناة شعوبها.وختمت : الاستثناء الآخر في الإنسانية السعودية الناصعة، هو استجابتها النبيلة لحالات التوائم السيامية وغيرها من حالات صعبة بمختلف أنحاء العالم والرعاية الكاملة لها، وهي حالات ذات كلفة عالية وفي نفس الوقت تستدعي تدخلا طبيا بالغ الدقة والمهارة والتجهيزات ، وفي هذا الشأن سجلت المملكة ريادة منقطعة النظير عالميا، مجسدة أصدق معاني التراحم والبذل الذي يسمو دائما في مواقف ومبادرات مملكة الإنسانية بلا حدود.// يتبع //06:27ت م0007