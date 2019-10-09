طرابلس 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع كل من رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفانيويليامز، موضحة أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الأمم المتحدة لوقف العدوان واستئناف العملية السياسية.وأشارت إلى استمرار الهدوء الحذر في معظم محاور القتال بين قوات الجيش الليبي وقوات الوفاق جنوب العاصمة، وتواصل القصف الجوي لعدد من مراكز تسيير طائرات وغرف عمليات للطائرات التركية في مصراتة ومعتيقة.وتطرقت إلى إدانة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية في ليبيا، مشددا على أن تلك الاعتداءات تُعد انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.ونوهت إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع كل من الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، و رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، مفيدة أن الملف الليبي كان حاضرًا على طاولة القمة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.وعرجت صحف ليبيا على تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن شبكات إرهابية كبيرة تنتشر في ليبيا، موضحًا أن الإرهاب ليس مجرد قضية إقليمية بل هو خطر واضح وفوري على السلام والأمن في العالم، مبينًا أن تداعيات الأزمة في ليبيا تنتشر بكثافة في جميع أنحاء المنطقة، مع عبور الأسلحة والمقاتلين الحدود باستمرار.// انتهى //07:16ت م0009