جدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات، جدة، والقنفذة، والليث، وبحرة، ورابغ، وخليص، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الرابعة وتستمر حتى الحادية عشر مساءً.من جهتها دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الإقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة وإتباع إرشادات وتعليمات السلامة .// انتهى //08:55ت م0013