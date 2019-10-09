الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسترأس وكيل إمارة الباحة المكلف رئيس اللجنة التنفيذية للتوطين بالمنطقة أحمد بن صالح السياري أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية للتوطين, وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتبة في الإمارة.وأكد السياري أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, حيال أهمية العمل على توطين الوظائف وخلق فرص وظيفية بما يتناسب مع سوق العمل والتنسيق مع الجهات المعنية حيال ذلك مع وجوب قيام اللجان الميدانية بدورها في مراقبة توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات واستعراض ماتم إنجازه من مهام وجهود خلال الفترة الماضية وفق ما جاء في وثيقة توطين المناطق, بالإضافة إلى مناقشة أسباب عزوف طالبي العمل والعمل على حل المعوقات أن وجدت وفق الأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى مناقشة احتكار بعض المهن من بعض العمالة الوافدة وتوطينها ، وكذلك المهن التي تم توطينها وما حققته من اهداف والعمل على دعم الشباب وتحفيزهم من خلال تلك المهن.واتخذ الاجتماع عدد من التوصيات ومن أبرزها عمل قاعدة بيانات لحصر الوظائف الشاغرة الموجودة في سوق العمل بالمنطقة والبدء في دراسة طلبات التوظيف الحالية وتوظيفهم في أسرع وقت ممكن وتكليف صندوق الموارد البشرية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بضرورة تزويد اللجنة بتقارير حول فرص العمل المتاحة بالمنطقة وعدد طالبي العمل بكافة التخصصات مع تزويد اللجنة بالمجالات المراد توطينها, بالإضافة إلى تكليف الغرفة التجارية بضرورة مناقشة التوطين مع القطاع الخاص والعمل على ازالة اي عوائق لتحقيق الأهداف المرجوة من التوطين.// انتهى //09:10ت م0015