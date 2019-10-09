أبوعريش 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش التابعة لمحافظة أبوعريش غدًا، دورة تدريبية بعنوان " مهارات التهيئة لسوق العمل " ، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي " إكساب " الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان، بمقر العمادة في أبوعريش.ويستهدف برنامج إكساب الذي انطلق الأسبوع الماضي تدريب 1000 شاب وفتاة بتزويدهم بالمهارات والخبرات وتطوير الجوانب المعرفية والمهنية، وإكسابهم المهارات والخبرات ومساعدتهم لشق طريقهم المهني، وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية في إدارة الموارد البشرية ومهارات التهيئة لسوق العمل، وإدارة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دورة تطوير الذات والتخطيط المالي.// انتهى //09:24ت م0018