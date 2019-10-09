بيروت 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالأجواء الإيجابية التي سادت الساحة السياسية بعد عودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى بيروت من أبو ظبي في حين ينتظر أن تتكثف المساعي والجهود على أكثر من صعيد للبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة تنفيذًا لمقرارات سيدر.وأخبرت عن تأكيد رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك في تصريح له أمس أن رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب يشكل مفتاح الحل لكل القضايا الأخرى سواءً الإقتصاد ومعالجة الديون وفتح السودان للاستثمار.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الثلاثية مع قبرص واليونان في القاهرة أمس أن مصر ترفض اقتطاع جزء من الأراضي السورية، موضحًا أن الممارسات الأحادية الجانب تضر بمصالح دول شرق المتوسط.وأشارت صحف الأربعاء إلى إدراج الولايات المتحدة 28 منظمة حكومية وتجارية صينية على اللائحة السوداء متهمةً إياها بالتورط في حملة قمع تشنها السُلطات خصوصًا ضد أقلية الأويغور.وتطرقت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية في غارة أمريكية ـ أفغانية مشتركة بحسب ما أكده مسؤولون أفغان أمس.وأوردت تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له أمس أن الولايات المتحدة لم تتخل عن الأكراد وذلك بعد يومين من قراره بدء سحب جنود أمريكيين من سوريا.// انتهى //09:27ت م0019