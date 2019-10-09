لندن 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسقتل شخصان فيما أصيب أربعة آخرون بجراح في استهداف قوات النظام السوري اليوم بصاروخ حراري لآلية نقل لعمال يعملون في قطاف الزيتون بمدينة جسر الشغور النائية في ريف إدلب الغربي.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان إلى أن قوات النظام قصفت أيضًا عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي فيما حلقت طائراتها الاستطلاعية بصورة روتينية على منطقة خفض التصعيد.// انتهى //10:39ت م0036