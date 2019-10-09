الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واستفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أمس، محطة تصريف مياه الأمطار وخطوط التصريف ومعدات الحركة والصيانة لموسم الأمطار، التي تأتي ضمن استعدادات البلدية وجاهزيتها لموسم الأمطار لهذا العام 1441هـ، وحرصها على ضرورة استكمال الجاهزية لمواجهة موسم هطول الأمطار.وأفاد أن البلدية أعدت خطة تشمل على توفير المعدات والعمالة خاصة في المواقع الغير مخدومه بشبكات تصريف مياه الأمطار على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه جرى طرح مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار والعمل في مرحلة الترسية ، وسوف يتم العمل في شارع الأمير طلال بن عبدالعزيز واستكمال محطة الضخ رقم 2 وخط الطرد، وأن الفرق تقوم حالياً بتنظيف قنوات تصريف المياه، من أجل ضمان انسيابية جريان المياه عبر قنوات التصريف.// انتهى //10:47ت م0039