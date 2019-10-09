نجران 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم نجران متمثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم، الخطة العامة لبرنامج العمل التطوعي.وأوضحت الإدارة أن خطة البرنامج تمر بعدة مراحل على مستوى الإدارة التعليمية والإشراف، بدءاً من الإعداد وحتى مرحلة التنفيذ، ومنها إعداد خطة إعلامية، والمتابعة الجيدة لها حتى تحقق الأهداف المنشودة، وقياس مؤشرات الأداء، وإعداد التقرير السنوي لها.وتستهدف خطة البرنامج طالبات التعليم العام وإدارة نشاط الطالبات لتعزيز المبادئ الاجتماعية لديهن، وحب العمل خدمةً للدين والوطن، وإعداد جيل واعي واعد يقدّر الخدمة المجتمعية ويحقق تطلعات رؤية 2030، وإبراز دور المدرسة التربوي والمجتمعي، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي، وتكوين اتجاهات إيجابية نحوه، وتنمية شخصية الطالبة بإشباع احتياجاتها النفسية والاجتماعية, وثقتها بنفسها، وتعويدها على الانضباط والاتزان، وتنمية مهاراتها العلمية والثقافية والعملية، وحماية النشء من الانحرافات السلوكية والفكرية، والاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات من خلال زيادة الخبرات والمعارف البشرية, واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.// انتهى //10:47ت م0040