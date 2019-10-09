حفر الباطن 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساختتمت أمس, ورشة عمل "نظام العمل والتعديات السلوكية ومجالات التوطين" التي نظمتها غرفة محافظة الباطن، بالتعاون مع إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمحافظة، لمدة أربعة أيام.وتناولت الورشة موضوعات عدة أبرزها التعديات السلوكية وتحديات التوطين، وأهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين منظومة العمل وقطاع الأعمال، وتحفيز نمو القطاع الخاص، وتهيئة بيئة عمل محفزة للباحثين عن عمل، والتعريف بضوابط الحماية، وتدابير الوقاية والحماية العامة، إضافة إلى مناقشة أبرز تحديات التوطين والحلول المقترحة لهذه التحديات.// انتهى //10:48ت م0041