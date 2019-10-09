لندن 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسدعت المملكة المتحدة إلى تجنب أي عمل عسكري أحادي الطرف في سوريا.صرح وزير شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أمام مجلس العموم البريطاني معلقًا على العمل العسكري التركي المرتقب بشمال شرقي سوريا أن من شأن مثل ذلك العمل الأحادي الطرف زعزعة استقرار الإقليم وتهديد الجهود المبذولة من أجل ضمان الهزيمة النهائية لتنظيم "داعش" الإرهابي.وأكد استمرار بلاده في العمل مع هيئة الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتحقيق تلك الغاية.// انتهى //10:51ت م0044