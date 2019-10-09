الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مبادرة بعنوان " إحنا.. نقدر " موجهة لنزلائها الأحداث البالغ عددهم 160حدثاً .وتتضمن المبادرة التي ستمتد شهراً العديد من البرامج والأنشطة لتقويم الجانبين التربوي والسلوكي لدى الأحداث ، إضافة إلى الجانب الترويحي عن طريق الرياضة بالتعاون مع العديد من المختصين في تقديم البرامج التربوية والإرشادية والتوجيهية للإرتقاء بأنفس النزلاء وتوجيه سلوكهم التوجيه القويم .وتشتمل البرامج على حلقات الذكر والدورات الفنية والحرفية كتعليم الخط العربي والحرق على الخشب وفنون الرمل الملون بالإضافة إلى إقامة دوري رياضي بمشاركة فرق رياضية من خارج الدار .وأوضح مدير الدار فهد بن عبدالله القميزي أن هذه المبادرة تأتي حرصاً من إدارة الدار على توجيه النزلاء توجيهاً نافعاً ودمجهم بالمجتمع الخارجي عن طريق رفع مستوى الثقة في أنفسهم وتعزيز روح الألفة والتعاون فيما بينهم والعمل على تقديم كل ما يصب في مصلحة الأحداث .// انتهى //10:57ت م0046