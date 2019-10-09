إسلام آباد 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتفاق باكستان والصين على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني المشترك.وأشارت إلى مطالبة باكستان من الهند بالسماح لفريق "مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان" بأن يؤدي دوره المكلف به بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي لمراقبة الوضع العسكري على جانبي الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وتطرقت إلى قلق سلطات الصحة الباكستانية من ارتفاع عدد المصابين بحمى الضنك إلى حد خطير.وتابعت تطورات أعمال الإغاثة الجارية في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر قبل أسبوعين في شمال باكستان.وتناقلت أنباء مقتل أحد كبار قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في غارة أمريكية ـ أفغانية مشتركة بولاية هلمند الأفغانية.// انتهى //10:57ت م0047