تبوك 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسوقعت جامعة تبوك أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك،تعنى بنشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتوعية الصحية في المجتمع .كما تعزز من إجراء البحوث العلمية والدراسات والتدريب وآلية العمل بين الطرفين .وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجهتين تجاه المجتمع وتحقيق التكامل للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم التنمية والصحة.// انتهى //11:14ت م0049