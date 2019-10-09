اجتماعي / جامعة تبوك توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بالمنطقة
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
تبوك 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
وقعت جامعة تبوك أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك،تعنى بنشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والتوعية الصحية في المجتمع .
كما تعزز من إجراء البحوث العلمية والدراسات والتدريب وآلية العمل بين الطرفين .
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للجهتين تجاه المجتمع وتحقيق التكامل للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم التنمية والصحة.
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11:14ت م
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