الجزائر 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 اكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم استقبال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم وفدًا عن الكونغرس الأمريكي، تزامنًا مع بدء وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو زيارة عمل يبحث خلالها مع المسؤولين الجزائريين قضايا اقليمية والتعاون الثنائي.ورصدت تطورات الأوضاع في شمال سوريا، لافتةً الانتباه إلى قلق الأكراد من تداعيات سحب الولايات المتحدة الأمريكية قواتها من مناطقهم ومن تهديدات أنقرة بشن عمليات عسكرية ضدهم.واهتمت صحف الأربعاء بالشأن العراقي، مخبرةً عن شروع الحكومة والبرلمان في مناقشة إجراءات التهدئة المعلنة من أجل امتصاص غضب المتظاهرين ووضع حد للاحتجاجات التي أودت بحياة العشرات وأوقعت أكثر من 4 آلاف جريح.// انتهى //11:41ت م0054