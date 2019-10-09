الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسشاركت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية بالمؤتمر الدولي الثاني للتميز في العمل الاجتماعي بمملكة البحرين، الذي نظمته جمعية البحرين للعمل التطوعي بدعم ورعاية من مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي تحت شعار "العمل الاجتماعي بين قياس الأثر وتحقيق الاستدامة"، وذلك في مركز البحرين الدولي للمؤتمرات بفندق كراون بلازا.وهدف المؤتمر الذي اختتم فعالياته أول أمس، واستمر لثلاثة أيام، إلى التعريف بقياس الأثر والأدوات اللازمة ومعايير القياس وآليات تطبيق البرنامج وتحقيق الأهداف منه، ومدى استفادة المجتمع من نسبة الأداء، ورضا الفئات المستهدفة، والتعرف على الإيجابيات والسلبيات.وتضمنت مشاركة إدارة الخدمات الاجتماعية بجناح تعريفي عن جهود الهيئة الملكية في دعم وتعزيز أواصر العمل الاجتماعي بمدينة الجبيل الصناعية، وشرح عن مشروع جودة حياة مستدامة، ومركز الهيئة الملكية للمسؤولية الاجتماعية، وأبرز المبادرات والمشاريع النوعية والبرامج المتنوعة المقدمة لكافة شرائح المجتمع.وشارك بالمؤتمر نحو 120 من الباحثين والمتخصصين في مجال العمل الاجتماعي من 15 دولة عربية وأجنبية، ونخبة من مسؤولي العمل الاجتماعي الحكومي والأهلي، إضافة لعدد من أعضاء منظمات العمل الاجتماعي من عدة دول على مستوى العالم، حيث شمل المؤتمر على جلسات عامة وورش عمل مهنية، تهدف إلى تدريب المشاركين على آلية قياس الأثر وتحقيق الاستدامة في برامج وأنشطة المنظمات الاجتماعية بأعلى المستويات في إطار الجودة والإتقان.// انتهى //11:48ت م0058