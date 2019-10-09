حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار بمشيئة الله اليوم على منطقة حائل.من جهتها جددت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مشيرة إلى أن الفرص قائمة حسب توقعات الهيئة حتى الـ 14 من الشهر الجاري.// انتهى //11:52ت م0060