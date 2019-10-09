الرباط 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالتطورات التي يعيشها العراق، بعد أيام من المظاهرات والمسيرات في بغداد ومدن أخرى خلفت عشرات القتلى والمصابين.وتحدثت عن المخاوف المتزايدة من عملية عسكرية وشيكة للقوات التركية ضد الأكراد شمال سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية من عدد من المواقع، ونقلت تحذيرات الرئيس الأمريكي لتركيا من رد انتقامي مدمر لاقتصادها، إذا تخطت حدها في سوريا.وتابعت صحف الصباح عن أجواء التفاؤل والتقارب التي تسود المشاورات بين السُلطة الانتقالية في السودان، والجبهة الثورية قبل انطلاقها في 14 أكتوبر الجاري، في جولة تفاوضية تهدف إلى تحقيق السلام بين الطرفين.وأشارت إلى إعلان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريتش أن المنظمة الدولية تعاني عجزًا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفذ بحلول نهاية أكتوبر.// انتهى //11:55ت م0061