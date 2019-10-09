أبها 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسانطلق اليوم البرنامج التدريبي الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بأبها بعنوان " أساسيات المراجعة الداخلية " وذلك بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء منطقة عسير.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات من الباحثين عن العمل والموظفين الحاليين في مجال المراجعة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الغرفة الهادفة لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل من خلال تقديم البرامج التدريبية في شتى المجالات .وأضاف أن الغرفة ممثلة في إدارة التدريب والتوطين ، بدأت بالتعميم على المؤسسات والباحثين عن عمل للتسجيل بالبرنامج، بالتعاون مع الجهات المختصة مثل (طاقات) وفرع وزارة الخدمة المدنية وغيرها.// انتهى //11:57ت م0062