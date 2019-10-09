كابل 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسأودت هجمات جوية نفذتها القوات الأمريكية لاستهداف مختبرات خاصة بالأدوية في إقليم فراه بغرب أفغانستان بحياة 30 مدنيًا في مايو الماضي، وفقًا لتقرير لمهمة المساعدة الأممية بأفغانستان تم نشره اليوم.وقالت المهمة إنها وثقت وقوع 39 ضحية في صفوف المدنيين، 30 قتيلًا وخمسة مصابين وأربعة ضحايا لم يتحدد الضرر الذي تعرضوا له، وذلك في هجمات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعًا بمنطقتي باكوا وديلارام في الخامس من مايو الماضي.وتعمل المهمة أيضًا على "التأكد من تقارير قابلة للتصديق تفيد بوقوع ما لايقل عن 37 ضحية مدنية، أغلبتهم من النساء والأطفال ".وتقول المنظمة إنه على الرغم من أن أمريكا تصنف الأهداف الاقتصادية التي تسهم في الحرب على أنها أهداف عسكرية مشروعة، خلصت المهمة ومكتب حقوق الإنسان الأممي إلى أن منشآت الأدوية والعاملين بها "ربما لا تكون هدفًا مشروعًا للهجوم ويتعين حمايتها ".// انتهى //12:07ت م0065