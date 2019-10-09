بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأقامت جامعة القصيم، مُمثلة بمركز الابتكار والملكية الفكرية أمس، ندوة "حقوق الملكية الفكرية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، في قاعة الاحتفالات بكلية التربية بالمدينة الجامعية، برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وبحضور وكلاء الجامعة.وعبر معالي مدير الجامعة خلال رعايته للندوة، عن شكره وتقديره للحضور من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مؤكدًا أن الجامعة تفخر بكونها أول جامعة تتعاون في هذا المجال، وبإذن الله ستكون هذه المناسبة هي خطوة البداية لإنجازات متعددة، ومسؤولية كبيرة، سائلا الله تعالى للجميع التوفيق.من جهته أوضح المشرف على مركز الابتكار والملكية الفكرية الدكتور عبدالله المحيميد، أن دور مركز الابتكار هو احتضان طرق عمل جديدة ومبتكرة لبيئة عمل مثالية، ودعم الأفكار المبتكرة وتحويلها لمشاريع واقعية، وتعزيز الابتكار وربط الأفكار مع الشركات القيادية، وكذلك رفع معدل براءات الاختراع وحمايتها، مشيرًا إلى أن تمكين وتشجيع الابتكار في الجامعات، يتطلب وجود سياسات تنظم عملية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.وبين أن أهمية الملكية الفكرية تتمحور في عدة مجالات اجتماعيا، واقتصاديا، وقانونيا، حيث يسهم الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في التشجيع على الابتكار، وحفظ المال، والتشجيع على الاجتهاد في الأبحاث والدراسات، كما أنه يحمى المستهلك من الغش والتقليد التجاري، بالإضافة إلى أن الملكية الفكرية تساعد في تنمية وتطوير الصناعات المحلية، وتحفز على جذب الاستثمارات الخارجية، وتحمي حقوق المبدعين من التعدي على ممتلكاتهم وإبداعاتهم الفكرية.وأفاد المحيميد أن مركز الابتكار والملكية الفكرية في الجامعة يهدف كذلك إلى نشر الوعي حول ثقافة الابتكار والملكية الفكرية، وتحفيز الابتكار واحتضان الأفكار الابتكارية، وتبني المشاريع منذ بدايتها كفكرة مبتكرة، وبنـاء شـراكات إسـتراتيجية مـع الجهـات ذات العلاقـة بالابتكار وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الأفكار وتسجيلها في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والإسهام في ربط العلاقة بين المبتكرين والمستثمرين، والإسهام في تحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات اقتصادية، مشيرًا إلى هذا اللقاء يهدف إلى نشر مفهوم الملكية الفكرية داخل المجتمع الجامعي، وذلك باستضافة كريمة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تعد من ركائز مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، لتنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتنظيمها وحمايتها وإنفاذها ودعم التحول للاقتصاد المعرفي للحفاظ على استدامة عمليات الأبحاث والتطوير لدعم مؤشر الابتكار والإبداع في تحقيق رؤية المملكة 2030م.من جانبه تحدث مدير إدارة تمكين احترام الملكية الفكرية عبدالله سليمان المعيوف ، عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية ورؤيتها وأهدافها، بالإضافة إلى الملكية الفكرية، ونشأتها، والمعاهدات والاتفاقيات، مع المنظمات الملكية الأخرى بعدد من الدول، ومجالات الملكية الفكرية بشكل عام، وتمت الإجابة عن استفسارات.من جهته بين المدير التنفيذي لحقوق المؤلف أحمد محمد عسيري حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، بالإضافة إلى ما يتعارف عليه بحفظ الحقوق، مع عرض عدد من الأمثلة للأبيات الشعرية، والصور، وكيفية حفظ حقوقها.// انتهى //12:35ت م0067