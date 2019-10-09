لوس انجليس 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واسبدأت الجهة المعنية بالطاقة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم بقطع إمدادات الكهرباء عن نحو 800 ألف منزل ومنشأه تجارية، أي عن نحو 4ر2 مليون مواطن، لمنع اندلاع حرائق غابات في ظل توقعات بهبوب رياح قوية في أنحاء الولاية.وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الانقطاع سوف يؤثر على 34 مقاطعة، تشمل معظم منطقة سان فرانسسكو باي، مما دفع المواطنين للاستعداد للمعيشة لأيام بدون كهرباء.يذكر أن الجهة المعنية - شركة باسيفك غاز أند إليكتريك" بي جي آند إي - اضطرت للتقدم بطلب لإشهار إفلاسها بعد اندلاع حرائق مدمرة بسبب معداتها الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين. حيث يعد قطع الكهرباء إستراتيجية رئيسة لمنع خطوط الكهرباء من التسبب في وقوع حرائق ضخمة مجددًا.// انتهى //13:17ت م0085